Discapacitados se cuelgan en edificio de la Brigada

Cerca de las 8:45 de este martes, dos personas con capacidades diferentes, decidieron colgarse junto a sus sillas de ruedas, de una de las varandas del edificio de la Brigada Parlamentaria. Demandan el pago de un bono mensual de 500 bolivianos que, según dijeron, beneficiará a más de 18.000 personas en todo el país.



Cívicos piden al Gobierno atender a discapacitados



Aseguran que no bajarán la intensidad en sus protestas hasta no tener una real solución a su reclamo ya que se consideran "burlados" luego de haber tenido distintos acercamientos con los parlamentarios a quienes les hicieron llegar su propuesta.



368,6 millones costará la renta a los discapacitados



Incluso, una comisión de congresistas del oficialismo, la oposición y personas con discapacidad debían iniciar trabajos para redactar una ley que establezca la renta que solicitan, pero que de momento, esta iniciativa no ha funcionado al cien por cien.