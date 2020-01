El Parque Cretácico aspira a ser patrimonio de la humanidad

El farallón de Cal Orck’o, la antiquísima orilla de un lago por la que se pasearon decenas de dinosaurios hace más de 68 millones de años, en Sucre, espera ser declarado patrimonio natural y cultural de la humanidad por la Unesco y para ello se prepara su carpeta de postulación. Aunque no hay una fecha establecida, estiman presentarla en julio.



Uno de los requisitos que falta, según Roxana Acosta, miembro del equipo técnico que prepara la solicitud, es la declaratoria como patrimonio natural municipal, que los miembros de la consultoría solicitaron a la Alcaldía para que garantice la conservación del sitio, según el diario sucrense Correo del Sur.



No obstante, el que hoy es también un destino turístico nacional apenas tiene los mecanismos mínimos de conservación de las huellas. Recientemente, dos turistas estadounidenses, Rob y Sarah, que visitaron el denominado Parque Cretácico publicaron en su blog de viajes Not another travel blog, que es “impactante que se pueda pasear y sentarse en las huellas en la ladera y que estén expuestas a los elementos (de la naturaleza) sin ninguna preservación”.



Consultada sobre este tema, Elizabeth Baldivieso, administradora del parque, explicó que se están implementando medidas de conservación y que las pisadas no registran daños de magnitud. Desde el 2010 se habilitaron instrumentos geotécnicos que miden el movimiento y estabilidad del farallón, que mide 800 metros de ancho por 100 de alto, y que, cada 15 días, se hace este registro con personal capacitado.



Baldivieso indicó que el año pasado se construyeron terrazas y canales en la parte superior del farallón para desviar el agua y un muro seco de piedra al borde del mismo para evitar la erosión.

“La gente baja al farallón, sobre todo los extranjeros, tratamos de que no toquen (las huellas)”, explicó la encargada. Si bien el lecho lacustre ahora vertical sufre modificaciones debido al clima, no se registran movimientos que obliguen a asumir otras medidas de prevención, añadió.

Zona de explotación

Aproximadamente a unos dos kilómetros del parque la Fábrica Nacional de Cemento Sucre (Fancesa) explota piedra caliza en una nueva línea de producción “no en el farallón que está en el sector sur, plagado de huellas, sino en el norte”, sostiene Baldivieso.



Entre el farallón y el parque Fancesa tiene un lugar de acopio de caliza, por lo que las huellas solo se pueden visitar al mediodía.

“Tal vez habría que ver un mecanismo de limpieza del polvo y la tierra en el parque porque Fancesa trabajado cerca”, aseguró Liliana, una turista tarijeña consultada por EL DEBER y Patricia, que llegó desde La Paz, señaló que se percibe un “cierto descuido en la limpieza y el arreglo de las medidas de protección de las huellas de dinosaurios”.



Los turistas estadounidenses explican en su blog que para algunas personas que hacen viajes sostenibles puede ser ‘difícil’ visitar un centro que permite tener un contacto directo con las huellas y poca conservación. “Pueden sentirse incómodas y es totalmente comprensible”, añaden.

Fotografía: Willam Zola / Internet