Fiscalía secuestra dos naves que estaban en Cochabamba

Jacqueline Ponce, fiscal de materia anticorrupción en Cochabamba, llegó al caer la tarde de ayer hasta el Servicio de Mantenimiento número 2 de la Fuerza Aérea de Bolivia en Cochabamba para “secuestrar con fines investigativos” las dos aeronaves AVRO RJ 85, con matrículas bolivianas CP- 2997 y CP 2998, de la compañía LaMia, que se encuentran desde 2014 en ese lugar, con el fin de que la FAB le realice el servicio de mantenimiento programado correspondiente a la categoría C.Ponce explicó que el acto judicial se efectuó en calidad de cooperación y en respuesta a un pedido de una comisión de fiscales de Santa Cruz que inició una investigación por el caso del vuelo 933 de LaMia, que se estrelló hace más de una semana en Antioquia, Colombia, y que provocó la muerte de 71 personas, entre periodistas, jugadores y cuerpo técnico del equipo brasileño de fútbol Chapecoense, que viajaban a Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana con Atlético Nacional. En el accidente sobrevivieron seis personas, incluyendo dos bolivianos.La representante del Ministerio Público llegó con varios policías y después de inspeccionar las naves, de recibir las explicaciones técnicas y de realizar un inventario de las mismas, procedió a “secuestrarlas con fines investigativos” para que los aviones estén a disposición de la Fiscalía como elementos relacionados con el caso del desastre aéreo del 28 de noviembre.Ponce dijo que se ha tomado esta decisión de secuestrar estas naves porque pueden servir para el pago de daños y perjuicios a favor de las víctimas del trágico acontecimiento aéreo, y que también se ha procedido a realizar un inventario de las naves y que, por la explicación que ha recibido, una de ellas se encuentra en buen estado y la otra regular.El coronel Jaime Soria Jaldín, gerente general del Servicio de Mantenimiento Aéreo 2 de la FAB Cochabamba, detalló que la compañía LaMia adeuda a la Fuerza Aérea Boliviana Bs 98.000 por utilizar el hangar de una de las naves, a la que todavía no se le ha hecho mantenimiento, y que por la segunda, a la que se le hizo un trabajo de mantenimiento de categoría C, le debe aproximadamente Bs 400.000, dinero que no ha sido pagado aún y que por ello se le inició un proceso judicial, que radica en Cochabamba.Soria quedó como custodio de ambas aeronaves y acompañó a la fiscal Ponce en todo el recorrido que realizó por dentro y por fuera de los aviones para elaborar el inventario.Después de aproximadamente una hora de haber realizado todo el trabajo en el hangar, un efectivo policial procedió a precintar las puertas de las aeronaves, que quedaron a disposición de la Fiscalía