Ricardo Arjona se retira molesto de CNN

Ricardo Arjona se retiró muy molesto del set de la cadena CNN en Español luego de que una entrevista con Camilo Egaña se subiera de tono y se tornara muy incómoda. El periodista cubano le hizo preguntas relacionadas con sus críticos, refiriéndose específicamente a una columna del periodista Iván Gallo, en la que acusa al cantante guatemalteco de ser un 'seudorevolucionario'.



"Vos recopilaste más cosas malas que hablaron de mí, antes que escuchar mi disco. Eso me parece un pecado y te baja de la nube donde estabas. Pensé que eras un comunicador bien intencionado, pero si vos recogiste solo las cosas malas y no escuchaste mi música, yo creo que esta entrevista la tenemos que suspender", respondió Arjona. Al respecto, Egaña dijo que el CD le había llegado ese mismo día.



"Me parece de muy mal gusto", agregó el intérprete de Mujeres. Al regreso de un corte comercial, el presentador señaló que Arjona se había retirado. Minutos después, el músico publicó un tuit en el que dijo que Egaña "es supuestamente listo, pero Engaña".

Quien habla mal de ti, para tener de que hablar contigo. Cuestión de consonante en el apellido. Supuestamente listo, pero ENGAÑA — Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) 19 de abril de 2017