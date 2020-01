Las dos palabras de 2016

La Fundación del Español Urgente (Fundeu) seleccionó la palabra ‘populismo’ como el término que “marcó la actualidad informativa” en 2016. Por su parte, los responsables del muy conocido diccionario Oxford de la lengua inglesa introdujeron el neologismo ‘post-truth’, traducido al español como ‘posverdad’. Ambas expresiones y los hechos sociales a los que aluden están, en buena medida, conectados.

En el diccionario Oxford se explica que el significado de post-truth denota “circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal”. Según Javier Lascurián, coordinador general de Fundeu, de los muchos significados de la expresión populismo, uno de los más difundidos es el que alude al comportamiento de políticos de todas las ideologías que se caracteriza por la “apelación emotiva al ciudadano y la oferta de soluciones simples a problemas complejos”.

Tanto los autores de la iniciativa de seleccionar estos términos como muchos comentaris-tas conectan la selección con acontecimientos políticos que, a pesar de su disparidad, reflejan una misma tendencia: el plebiscito británico que resultó en el brexit, el No al acuerdo de paz con las FARC en el referéndum colombiano y el triunfo de Donald Trump en las elecciones en EEUU. Para un comentarista de El País, de Madrid, en estos comicios se votó “más con las vísceras y el instinto que con la razón o la lógica”.

El sentido conferido a la expresión posverdad no oculta la intención de estimar como me-nos conveniente el que la actitud de los ciudadanos que eligen esté motivada por sus emociones y creencias. Asimismo, el propósito de postular como más deseable una acti-tud más racional y razonada. Sin embargo, esta apreciación pasa por alto que, como señalan estudiosos como Stuart Sutherland, “las personas son mucho menos racionales de lo que se suele creer”. Asimismo, que no pocos sicólogos y sociólogos sostienen que el comportamiento electoral tiene claras motivaciones emocionales y responde a creencias a veces muy arraigadas y que no es extraño que, por esta circunstancia, produzca con frecuencia resultados considerados irracionales