El filme de Backstreet Boys llega a Santa Cruz

La película “Backstreet Boys: Show "Em What You"re Made Of” (muestra de lo que están hechos) será proyectado el sábado 18 y domingo 19, a las 19:00, en Cinemark.



El documental, producido por Pulse Films y dirigido por Stephen Kijak, cuenta la vida durante los últimos dos años del grupo, mientras grababan su nuevo álbum “In A World Like This”; sus giras, y la celebración de sus 20 años juntos, ocasión en la que recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.



La película también revive la historia de cómo comenzaron y los desafíos que tuvieron sus integrantes: Nick Carter, Brian Littrell, A. J. McLean, Howie Dorough y Kevin Richardson, en cuanto se consolidaban como grupo, e incluye imágenes de su última gira mundial que inició en el 2014 y finalizará a mediados de este 2015.



Éxitos como Everybody, As Long As You Love Me, I Want It That Way, I"ll Never Break Your Heart, entre otros, convirtieron a los Backstreet Boys en el grupo más comercial del género pop, al lograr vender más de 140 millones de discos en todo el mundo.



En su larga trayectoria lanzaron diez álbumes, nueve de ellos debutaron en los Top 10 de la revista Billboard y han logrado conquistar numerosos discos de oro y platino en más de 40 países.