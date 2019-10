Investigan presunta amenaza yihadista contra Cristina y Bachelet

El diario Clarín informó este domingo que la Policía y la Justicia argentina investigan un supuesto correo electrónico de amenaza contra la presidenta, Cristina Fernández, firmado por el Estado Islámico en el que también aparece mencionada Michelle Bachelet y el jefe de la Policía Federal argentina, Román Di Santo.



"Satán KFK (Cristina Fernández de Kirchner), Román Di Santo y ahora Bachelet en sustitución de Alberto Nisman, objetivos directos para dirigir países que chocan con nuestros objetivo", dice el párrafo central del correo electrónico, que fue recibido el pasado 26 de abril.



Según El Clarín, la noticia tampoco había circulado hasta ayer en la Casa Rosada y por el momento no existe un pronunciamiento oficial del Gobierno.



Reacción de Chile



El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, pidió hoy serenidad e instó a "no exagerar ni desmerecer" la supuesta amenaza del grupo yihadista Estado Islámico contra la presidenta, Michelle Bachelet, contenida en un mensaje que recibió la Policía argentina y que reveló hoy el diario Clarín.



Muñoz dijo que la supuesta amenaza "no se puede desconsiderar" y

que ya tomó contacto con el ministro del Interior, Jorge Burgos,

para analizar el asunto.



"Como es una noticia que viene de Argentina, probablemente habrá

contactos con la policía de Argentina, pero hay que estar serenos",

dijo a los periodistas el jefe de la diplomacia chilena.