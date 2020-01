La abuela que ponía 'por favor' y 'gracias' en sus búsquedas en Google

Cuando Ben, de 25 años, fue a visitar a su abuela, quedó sorprendido al abrir la computadora y descubrir cómo había tecleado su última búsqueda en Google.



"Por favor, traduzca estos números romanos mcmxcviii. Gracias", había escrito May Ashworth, de 86 años, en el buscador.



Su nieto Ben lo subió a Twitter y ahora la abuela tiene seguidores por todo internet. Según publica el diario El país, el tuit ya lleva más de 22.000 retuits. Y tal ha sido el éxito de la entrañable May que hasta Google se ha molestado en contestarle: "Querida abuela de Ben, esperemos que estés bien. En un mundo de miles de millones de búsquedas, la tuya nos ha hecho sonreír. Ah, y es 1998 (la respuesta). Gracias".



Ben, contó a BBC que su abuela no utiliza mucho la computadora. "Va a un club de internautas de la tercera edad en una librería local (en Reino Unido) para aprender sobre computadoras e internet, y apenas usa su laptop", contó el muchacho.



El joven dice que cuando le preguntó a su abuela por qué utiliza "gracias" y "por favor", ella le respondió que cree que hay alguien -una persona física- en las oficinas de Google que se encarga de las búsquedas.



"Pensó que al ser educada y tener buenos modales la búsqueda sería más rápida", explicó Ben.