Consuelo: “Volví a vivir mi triunfo del Miss Bolivia”

Emocionada y muy contenta, así estaba Consuelo Díaz Lima de Beccar, al referirse al triunfo de la también pandina Gleisy Noguer, elegida recientemente miss Bolivia 2017, y también al recordar que una hazaña similar ella consiguió en 1955.



¿Qué le parece el triunfo de otra pandina en el concurso Miss Bolivia?

Estoy feliz, muy contenta y emocionada. Quiero darle un gran abrazo a esa niña que ganó en Santa Cruz el Miss Bolivia. Y deseo decirle que los pandinos estamos muy orgullosos de ella, que su triunfo es de todo nuestro pueblo.



Usted vivió una emoción parecida, ¿cómo fue?

Volví a vivir mi triunfo de hace 52 años. Esta niña me trajo a la memoria aquel tiempo y que jamás olvidaré. Fue el 6 de agosto de 1955, en el estadio Hernando Siles de La Paz. Tenía 17 años y estudiaba en el colegio Santa María de Cochabamba, de monjas, que no dejaban participar a sus alumnas en esos eventos. El entonces vicepresidente de la república, Hernán Siles Zuazo, habló y pidió permiso, y así me fui a La Paz para concursar.



¿Cómo fue el certamen?

Fui la última en llegar. Había representantes de todos los departamentos del país. Dimos una vuelta subidas en unos vehículos, todas con vestidos largos y la gente empezó a gritar ¡Pando, Pando, Pando! Fue muy emocionante, luego el maestro de ceremonias anunció que la ganadora era yo. No lo podía creer, porque jamás había estado en ese tipo de eventos.



¿Quiénes lo organizaron?

Fue el Círculo de Periodistas Deportivos y lo siguieron haciendo tres años más.



¿Cómo celebró?

Con mi familia fuimos a Cobija, donde las autoridades y el pueblo me dieron una bienvenida hermosa. Toda la gente se dio cita en la plaza principal de la ciudad, hubo música y bailes, toda una fiesta. Después mi padre ofreció un churrasco en su estancia, que estaba a 19 kilómetros de Cobija, y todos se fueron a seguir celebrando. Allá también bailamos y cantamos, todos estaban felices por mi triunfo y me decían que estaban orgullosos de mí. Eso jamás voy a olvidar, el cariño de la gente.



¿Después de ser miss Bolivia qué hizo?

Me quedé a vivir en Cochabamba. Me casé hace 59 años con un hombre maravilloso, Ernesto Beccar Gómez y formamos una bella familia, que es mi mayor orgullo. Tengo cuatro hijos: Cecilia, ‘Peter’, María Claudia y Luis Ernesto, que me han dado nueve bellos nietos.



¿Visita Pando?

Lamentablemente no muy seguido como yo quisiera. Hace ocho años que no voy, pero quiero regresar lo más pronto posible, allá están mis raíces y me encanta visitar los lugares donde pasé mi niñez.



¿Cómo ve ahora el concurso Miss Bolivia?

Es muy diferente al certamen que yo gané. Ahora es muy profesional, es un gran show y a las candidatas las preparan con anticipación.



¿Qué le gustaría decirle a Gleisy Noguer?

Que a donde sea que vaya diga que es pandina, que lleve en alto el nombre de Pando y que sea siempre sencilla.

1. Reina para siempre. Así luce actualmente Consuelo Díaz. Reside en Cochabamba

2. otra bella pandina. Carolina Díaz, sobrina de Consuelo, fue miss Pando y quedó segunda en el Miss Bolivia 1981