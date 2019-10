Nuevas inversiones apuntan a comercio, comida y diversión

12/04/2015



Tres nuevos emprendimientos privados que apuntan al comercio, al negocio de la comida y al entretenimiento infantil asoman en la ‘ciudad de los anillos’.



La tienda de artículos para el hogar Multicenter se expande a la zona oeste. Entre las avenidas Busch y Centenario, sobre el cuarto anillo, gesta una gigante sala de exposición que abarca 5.500 metros cuadrados donde se pondrán a la venta los 5.000 productos incluidos en su portafolio. Al presente, cuenta con dos tiendas, en la zona norte (av. Cristo Redentor) y lado sur (av. Santos Dumont).



A decir del gerente general de Multicenter, Christoph Postey, el terreno donde se levanta el proyecto abarca 9.000 metros cuadrados, de los cuales 5.500 comprende el nuevo local. El proyecto incluye la construcción de la oficina central de Multicenter y cinco tiendas en el subsuelo. En este punto y la parte exterior habrá parqueo para 300 motorizados.



La construcción de la obra registra un 60% de avance físico previéndose para octubre el estreno. Según Postey, la inversión supera los $us 5 millones.



En el ámbito del negocio de comida, según el presidente de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de Bolivia, Juan Carlos Medina, hay un auge de construcción de proyectos importantes -patio de comidas- en diferentes zonas de la ciudad.



Entre los proyectos que últimamente incursionaron en el mercado, Medina nombró la plaza de comida del centro de diversiones Divercity e indicó que referencialmente conoce de otros proyectos de gran envergadura que se gestan en la zona norte, uno en el centro comercial Las Brisas y el otro donde antes estaban las canchas de pasto sintético La Bombonera. De este último, dijo que competirá en tamaño con el de Ventura Mall.



Happy Factory Parque de Diversiones es otro proyecto, a cargo de un grupo empresarial del medio local, que se construirá en el noreste de la ciudad.



Contará con innovadoras atracciones mecánicas y electrónicas que cuando toque serán montadas por especialistas de Argentina, Canadá, Italia y Asia.



Para fines de este año prevén el estreno de la megaobra que incluye una infraestructura techada y climatizada, amplio estacionamiento, patio de comidas, salones de cumpleaños y otros ambientes que serán copados por franquicias internacionales.



De la inversión no se dio detalles, se dijo que es importante.

Otro emprendimiento



Indana Entretenimiento & Tecnología, es otro emprendimiento en construcción. Según el grupo empresarial Vargas Lobo, gestor del proyecto, la construcción registra un 50% de avance previéndose el estreno de la primera fase en abril de 2016.



Incluye cuatro plantas y 425 locales que serán copados por comerciantes que en su oferta incluyen tecnología, electrónica y servicios. Un 60% de los espacios ya fueron comercializados.



La inversión en la primera fase -incluye la ingeniería y obras de fundición- ronda los $us 25 millones e incluyendo el teatro superan los $us 32 millones