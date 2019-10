Gobierno afirma que Evo 'se preocupó' por su hijo

El Gobierno asegura que el presidente Evo Morales "se preocupó" del niño que tuvo con la joven empresaria, Gabriela Zapata, y reiteró la versión oficial sobre una información, aún no comprobado, que cuenta el fallecimiento del menor.



"Le dijeron que el niño está enfermo, que tenía que viajar para hacer la intervención médica y el presidente Evo colabora financieramente, y después de haber insistido semanas y semanas, le dijeron que el niño ha fallecido", contó el vicepresidente García Linera.



El sábado Pilar Guzmán, tía de Zapata, afirmó que el menor está vivo, permanece en La Paz y tiene entre 8 a 9 años, declaración que fue corroborada a EL DEBER por la abogada Ángela Burgoa, una de las defensoras en el caso.



"Se preocupó como cualquier padre, después preguntó y no se le dijo la verdad. No quiero preguntar al presidente qué dolor le causo eso, simplemente como antecedentes hay que revisar la declaración que hizo el presidente hace algunos días", agregó la segunda autoridad.



Hoy el propio Morales dijo, que si está vivo, "quiero que me presenten, quiero conocerlo, quiero hacerme cargo de él y cuidarlo" a tiempo de reiterar que "hubo divergencias sobre el fallecimiento del bebé. Yo creí en las palabras de la madre".



En la primera declaración sobre el menor, Evo dijo: "evidentemente a Gabriela Zapata Montaño (la) conocí en 2005. Es la verdad que era mi pareja. En 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente, nuestra mala suerte, ha fallecido. Tuvimos algunos problemas y a partir de ese momento nos distanciamos".



La empresaria está detenida y afronta un proceso judicial por delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito con particulares al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad; su familia denuncia amedrentamiento ante su verdad.