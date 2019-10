4 estafas de las redes sociales que debes conocer

Las redes sociales son el escenario ideal para los delincuentes que buscan víctimas: además de tener muchos usuarios, encuentran información personal sobre ellos y admiten aplicaciones de software abierto.



Con algo de experiencia, un "hacker" puede escribir un código malicioso que funcione en esas plataformas y engañar fácilmente a los usuarios. Actualmente, los fraudes más habituales que circulan a través de las redes sociales consisten básicamente en ofrecer productos o servicios que quien los paga nunca recibe.



Para obtener premios o compras, las víctimas suelen escribir información personal o dejar las puertas del sistema digital abiertas sin siquiera darse cuenta.



De manera general, se recomienda desconfiar siempre de promociones y de concursos y nunca ingresar datos personales en páginas que desconoces.



A continuación te presentamos 4 tipos de estafas que son frecuentes en las redes para que estés alerta y puedas protegerte.



1. Cupones de descuento



Si te están ofreciendo cupones de descuento a cambio de contestar algunas preguntas, ten cuidado. Los delincuentes suelen usar nombres de empresas conocidas e incluso crear páginas de internet ficticias para hacer más creíble el fraude.



Así obtienen información de los usuarios, les generan gastos extras y el cupón de descuento nunca llega.



2. Solicitudes de "phishing"



De repente te llega un mensaje en el que dice que alguien acaba de publicar una foto tuya y haces clic en el enlace para ver la imagen.

Por lo general, los hackers - a través de ese link - te llevan a una supuesta página de Facebook o Twitter donde debes poner tu usuario y contraseña.



De esta manera, como no son las páginas oficiales de las redes sociales, los estafadores consiguen tus datos personales.



3. Mensajes de voz de WhatsApp



Es posible que hayas recibido un correo electrónico advirtiendo que uno de tus contactos te dejó un mensaje de voz en WhatsApp e invitándote a descargarlo.



Si tratas de reproducirlo o descargarlo, abrirás la puerta a un "malware" (programas informáticos diseñados por ciberdelincuentes para causarle algún daño o perjuicio al usuario) que se instalará en tu equipo.



Por ese motivo, es usual que empresas como Whatsapp aclaren que nunca envían mensajes de texto ni correos electrónicos a sus usuarios.



4. Notificaciones de envío de paquetes



Es un sistema de fraude cibernético similar al de los cupones de descuento. Recibes un mensaje de parte de una empresa de paquetería en el que se te notifica un envío y te piden datos personales como tu dirección, número de cuenta, etc.



Si no esperas ningún paquete, ponte alerta porque lo más probable es que se trate de un fraude.