Planeta Bolivia, llamado a la conciencia ambiental

Planeta Bolivia es una producción audiovisual que ha llevado tres años de trabajo y presenta el estado de situación ambiental del país en cinco documentales que serán estrenados el próximo 23 de agosto.



Se trata de cinco documentales, de 20 minutos cada uno, que presentan una mirada global a la problemática del medio ambiente y abordan las temáticas del cambio climático, tierras, agua y la contaminación de las ciudades.



“Se ha tomado una perspectiva muy audaz, se trata de documentales sin voz en off, sin entrevistas, sólo con imágenes, música y unos cuantos interludios con información y datos para que el espectador saque conclusiones”, explicó Marcos Loayza Montoya, director de Planeta Bolivia.



Un equipo de 30 personas trabajó durante tres años en todas las fases del proceso, “desde que se planteó la idea, se encaró la investigación que incluyó una etapa de investigación, selección de los temas, elaboración del guion técnico y literario, definición de las locaciones para la filmación, preparación y sistematización del material registrado, edición y montaje del audiovisual”, dijo Santiago Loayza Grisi que tuvo a su cargo el proceso de producción.



“Las imágenes hablan por sí mismas, y simplemente presentan un punto de vista que constituye una invitación a la reflexión”, aseguró Loayza Montoya.



Planeta Bolivia es producto de la iniciativa de un grupo privado conformado por Carlos Mesa, Ramiro Molina y Juan Carlos Enriquez que plantearon la idea original y tomaron a su cargo el desafío de buscar el financiamiento para concretarla, logrando el apoyo del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo para América Latina, el BID, la Cooperación Suiza y el Banco FIE.



Según Loayza Montoya, la producción de los documentales fue muy revelador “El país ha cambiado mucho y lamentablemente no tenemos conciencia medioambiental. No nos percatamos de la basura y los desastres que podemos provocar”.



Como director de cinco películas y otros tantos documentales recorrió una buena parte del país, pero admite que Planeta Bolivia le permitió adentrarse a regiones desconocidas. “Es impresionante la belleza del país y la mostramos en los documentales y, por ello mismo, es más impresionante constatar cómo lo estamos destruyendo”.



A lo largo del proceso de producción registraron la magnitud del chaqueo y cómo las partículas de esas cenizas se posan en las cumbres y nevados y están provocando que los glaciales tengan fecha de vencimiento. Vieron cómo se contaminan los ríos y los lagos, y verificaron la polución de las ciudades.



“Constatamos en terreno que las evidencias científicas que nos alertan del desastre se constatan en la vida cotidiana, cada cinco minutos se está depredando una extensión de bosques equivalente a una cancha de futbol. Somos uno de los países más depredadores, si tuviéramos la población de China ya hubiéramos provocado la desaparición del planeta”, afirmo Loayza Montoya.



Planeta Bolivia se estrenará el 23 de agosto en el Mega Center y luego los cinco documentales estarán disponibles en las redes sociales y en una plataforma web.