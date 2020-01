Mónica García, soltera y mejor que nunca

Mónica García, uno de las mejores figuras de las Magníficas, está soltera y sin compromiso. La rubia terminó su relación con Enrique Castillo tras nueve meses juntos... ¿Qué pasó?

"Lamentablemente afectó la distancia, ya que él vive en Miami y estamos alejados mucho tiempo. Fue una decisión de los dos con la que estamos tranquilos y como amigos", contó Mónica.

Por el momento, la también jefa de la marca Mili Bolivia está enfocada en su trabajo como ejecutiva de la empresa y modelo. "Quiero crecer espiritual y laboralmente. No digo que no me vuelva a enamorar porque esas cosas suceden sin que uno las planee, pero tengo otras prioridades por el momento", dijo.