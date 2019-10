¿Por qué cuesta tanto conciliar el sueño de domingo a lunes?

Lunes por la mañana. El despertador acaba de sonar. Los párpados te pesan y tienes la sensación de haber dormido fatal o nada en absoluto. Y es que para la mayoría, el primer día de la semana laboral es el más difícil de enfrentar.



Y ojo, no eres la única persona que pasa por este martirio el lunes de cada semana. Según un estudio publicado por el Huffington Post, el 39% de tres mil americanos que participaron de una encuesta, indicaron que la jornada que va de domingo a lunes, fue en la que peor durmieron en toda la semana.



Pero ¿por qué es tan fatal conciliar nuestro sueño durante esa noche en particular?



Michael J. Breus, especialista en sueño estadounidense, que también habló con el Huffington Post, señala que una de las razones es que experimentamos una especie de “jet lag”.



“La noche del domingo, el cuerpo se ha acostumbrado a conciliar el sueño de madrugada”, dice el especialista, agregando que, luego de disfrutar hasta tarde la noche de viernes y el sábado, “el reloj interno cambia como si se hubiera viajado a un país lejano con mucha diferencia horaria”.



De esta forma, encontrar el sueño se vuelve una tarea difícil, pensando en todo lo que gozamos durante esos días y también en las consecuencias de tanto trasnoche.



Sin embargo, éste no es el único motivo. El estrés también sería otra de las causas de por qué de domingo a lunes dormimos de lo peor. Es que pensar en todo lo que uno tiene que hacer durante la semana entrante no es el mejor somnífero, sino que al contrario, nos termina perturbando nuestro encuentro con Morfeo.



¿Qué hacer entonces?



Según Michael J. Breus, el mejor consejo es que hay que tratar de despertarse a la hora habitual a pesar de que sea fin de semana, para no sufrir tanto con el desfase.