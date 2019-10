Cardona denunció 3 veces al exministro de Gobierno

El coronel Germán Cardona denunció tres veces al exministro de Gobierno y ahora viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, por amedrentamiento al exigirle devolver las armas que presuntamente se sacaron de la VIII División del Ejército para presentarlas por el denominado caso terrorismo.



La información la confirmó el Fiscal de Distrito de Santa Cruz, Gumer Padilla, que afirmó que las acusaciones no prosperaron por carecer de fundamento. La última estuvo referida a las supuestas amenazas que la autoridad realizó al oficial.



"Se recibió tres denuncias en este despacho fiscal, se corrió el tramite correspondiente para que los fiscales compulsen o valoren la denuncias presentadas pero se desestimó, hace un mes se presentó la última denuncia con el tipo penal por amenazas realizadas por parte de Pérez", explicó el representante del Ministerio Público.



Según la palabra de Cardona, "le pidió personalmente al exministro Jorge Peréz que devuelva las armas que utilizaron para el caso terrorismo y él dijo que me calle y no me meta. Peréz era mi compañero de la Universidad".



El oficial militar también involucró en el "montaje" de armas a la actual presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, al hermano del vicepresidente, Raúl García Linera y al ministro Juan Ramón Quintana. Sólo la legisladora salió a negar enfáticamente algún nexo.



Mientras que uno de los fiscales del caso terrorismo I, Marco Antonio Rodríguez, descartó investigar de oficio la denuncia hecha por el coronel Cardona y cuestionó que salieran del país sin dejar la documentación que dijo tener.