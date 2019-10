Felipe ‘El killer’ se mostró soberbio al ser capturado

Felipe Froilán Molina Bustamante, alias "El killer", asesino confeso del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, se mostró soberbio al momento de ser capturado el domingo, en La Paz, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.



"Él se ha mostrado bastante soberbio, seguro. Ha desafiado a los policías, diciendo que no les había robado absolutamente nada para que procedieran a detenerlo. Protestaba y cuestionaba el operativo policial", contó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.



Un operativo de dos horas y 80 policías permitió dar con su paradero.



El militar fue fallado en la vivienda de su familia, después de un trabajo de seguimiento. Se dispuso su traslado a la cárcel de máxima seguridad de "Chonchocoro" en La Paz, por instrucción del presidente Evo Morales.



"En las últimas horas se pudo observar la llegada de una vehículo conducido por la hija del sujeto, Valeria Molina Castillo, 21 años de edad, hija de "El killer". Se estableció que la persona buscada se encontraba dentro de ese vehículo", relató Romero.



Sostuvo que "el lugar, caracterizado por la existencia de partes altas, cámaras de vigilancia, un mirador en el frontis, había sido acondicionado para esconder una persona y cumplir tareas de vigilancia contra todas las personas que pudieran acercarse a dicho domicilio".



Los detalles indican que a las 16:15, un contingente de 80 policías, rodearon la casa y procedieron a instalar tres anillos de seguridad, después del rastrillaje, se identifica un doble tumbado de aproximadamente 40 por 40 centímetros, en una pared falsa, detrás de una cubierta con frazadas



"No fue fácil encontrar este lugar. Se ha tenido que realizar un forado para encontrar al prófugo. Se procede a la captura de Froilán Molina Bustamente, quien tenía en su poder un arma blanca y un celular", dijo el ministro en conferencia de prensa.



Romero también indicó que se capturó a la hija y a la esposa de Molina, también a la trabajadora del hogar. Son acusadas de encubrir al militar. "Será la Fiscalía la que determine, pero se trata de una figura de encubrimiento y obstrucción de la familia", resaltó el ministro.



