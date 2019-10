Separata de CAMC animó a Valverde a investigar denuncia

Una separata de la empresa China CAMC Engineering, divulgada el último domingo en EL DEBER, animó al periodista Carlos Valverde Bravo a terminar de investigar un indicio sobre un caso de supuesto tráfico de influencias entre dicha firma y el Gobierno. Así lo relató Valverde ayer.



“Me llega el domingo con el periódico esta separata (de la empresa China CAMC Engineering). Me llega a las seis y media de la mañana. La abro y me topo con que la señora (Gabriela Geraldine Zapata Montaño) es gerente comercial de la empresa. Si uno mira la redacción de esto, ella figura antes que el vicepresidente y gerente general, pero además, ya con el antecedente de que dicen que tiene un hijo para Evo Morales, ¿qué tengo que hacer yo, periodista? Movámonos, a ver si tiene el hijo con Evo Morales. Nos movemos con eso. Conseguimos toda la documentación. Primero conseguimos los recortes esos, pequeños, donde salta de inmediato (el nombre del niño), hijo de Juan Evo Morales Ayma, cuyo número de carnet de identidad confirmé que es ese, y de Gabriela Geraldine Zapata Montaño. Entonces, la cosa esta armada. No hay donde perderse”, respondió el periodista, consultado por las evidencias de su investigación y sus afirmaciones.



Valverde ha admitido que el dato, originalmente, se lo dio una tercera persona el año pasado; “un empresario” cuya identidad mantiene en reserva. Mañana, con la edición impresa de EL DEBER, una entrevista exhaustiva sobre el proceso de investigación del periodista.