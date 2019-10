Hay 306 habilitados y la comisión busca bajar a 50

Acelerados. Los 13 senadores y diputados de la comisión mixta de Constitución concluyeron la maratónica revisión de requisitos de los 403 postulantes a seis vocalías para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y quedaron 306 habilitados, cuyos nombres fueron publicados en medios escritos hoy; mientras en la Asamblea se abre la fase de impugnaciones.



El presidente del Senado, Jose Alberto Gonzales, informó que de los 306 habilitados, 203 corresponden a varones; otras 103 mujeres también cumplieron la presentación de 17 requisitos. De estas 306 personas 45 se identificaron con origen indígena originario, “lo que significa que no habrá ampliación de convocatoria para mujeres e indígenas originarios como estaba previsto inicialmente”.



Según estos datos oficiales, 97 aspirantes fueron inhabilitados por diversas razones, esas inhabilitaciones significan el 24 % del total de candidatos al TSE.



La mayoría de los inhabilitados corresponden a personas que presentaron documentos en fotocopia simple, o cartas de requerimiento como el caso de las libretas de servicio militar.



Llegar a 50 nombres

Los diputados consideran que 306 nombres es una cantidad excesiva para que la Asamblea decida seis nombres y consideran que 50 nombres de candidatos pueden ser una cifra “adecuada”.



La diputada Jimena Costa (UD) dijo que no se trata de cantidad sino de calidad y aclaró que hasta el momento se trató de una revisión mecánica y que el acuerdo con el MAS establece que los candidatos deben reunir tres condiciones: meritocracia, probidad e independencia política.



Los siguientes cuatro días se abre el periodo de impugnaciones contra los habilitados y podrán presentar todas las personas incluyendo los propios legisladores contra los que consideren que no están calificados para ese cargo.



La diputada Betty Yañiquez (MAS) afirmó que se tomarán en cuenta las publicaciones y documentos como agravantes pero no como pruebas concluyentes; lo mismo sucederá con los videos que sean presentados.

Luego vendrá la fase de evaluación donde los candidatos más jóvenes tendrán menos posibilidades por la carrera meritocrática que puedan demostrar en la Asamblea.



Asimismo, se conoció que de los 12 candidatos que representan a Santa Cruz, nueve fueron habilitados y podrán ingresar a la fase de evaluación si no tienen impugnaciones pendientes