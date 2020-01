Mineros aceptan diálogo y Policía desbloquea la ruta

No se levantarán los puntos de bloqueo. Sigue el tira y afloja entre los mineros cooperativistas y el Gobierno, los primeros aceptan ir a un diálogo, pero piden que sea en Oruro sin levantar sus medidas de presión; las autoridades reiteran que no hablarán hasta que se deponga el perjuicio en carreteras.



A las 15.10, comenzó la intervención de los policías, aproximadamente 1.200. Los mineros cooperativistas corrieron por los cerros y en 25 minutos se desbloqueó toda la carretera entre La Paz y Oruro, en el sector de Mantecani, a 72 kilómetros de la sede de Gobierno.



Conoce más: Gobierno condiciona el diálogo con los mineros



La dirigencia del sector sostuvo que "hemos agotado todas las instancias, reiteramos, una y otra vez, no es de repente que de la noche a la mañana hemos salido a bloquear. Los ministros encargados no nos han atendido".



Otra de las imágenes del debloqueo:,

Además, Carlos Mamani, presidente de FENCOMIN, exigió al ejecutivo de la COB, Guido Mitma, no tomar partido en el lío. "No se meta con el sistema cooperativo, porque no tiene dignidad y moral porque parece que ese compañerito no conoce cómo se hace la actividad minera, que se ocupe donde pertenece y no se meta con nuestro sector, porque el piensa que no pagamos regalías", aseveró.



Lea también: Defensor ve excesivo uso de fuerza y actos ilegales



En Mantecani, se reportó que eran más de 4.000 mineros en el punto de bloqueo, la policía aprehendió a cerca de una decena. Existió el uso de agentes químicos, pero no enfrentamientos, pese a que cooperativistas lanzaron piedras y dinamita desde los cerros, mientras los motorizados varados pasaron raudos.



Después del medio día, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a través de una carta instó al sector movilizado a dar solución al problema mediante el diálogo, pero condicionó eso a que se replieguen los bloqueos.



Policías desplegados en el sector:,