Discapacitados reinician su movilización por bono

Alrededor de 600 personas con discapacidad reiniciaron hoy la caravana hacia la sede de Gobierno. Exigen hablar directamente con el presidente Evo Morales, ratifican su exigencia de un bono mensual de 500 bolivianos y niegan que pongan condiciones al diálogo.



"Estamos iniciando en este momento la marcha hacia La Paz, somo más de 600 y esperamos llegar hoy hasta Ayo Ayo. Son como 18 o 20 kilómetros que vamos a recorrer y si hay buen clima, quizá mañana vamos a llegar a La Paz sino el miércoles", explicó a EL DEBER el ejecutivo regional de las personas con discapacidad de El Alto.



El fin de semana una comisión del Gobierno intentó conversar con el grupo movilizado, que permaneció tres días en Patacamaya, Oruro, a la espera de sus compañeros que se transportaron de otras regiones. El encuentro no prosperó.



"Nosotros no hemos roto el diálogo, nosotros queremos una propuesta concreta de los 500 bolivianos y ellos quieren hablar del temas productivos, de hospitales, pero eso ya hemos visto, ya hemos firmado antes", agregó el dirigente.



Agregó que "solo queremos hablar con el presidente. Se han sumado varias personas de muchos departamentos, de San Cruz, de Cochabamba, de Oruro y con sus banderas estamos organizando para partir".



En la víspera el ministro de Gobierno, Carlos Romero se implementaron una serie de políticas sociales incluidas viviendas, "y que no quieran aceptar (eso), entonces ya huele a sospecha, huele a un movimiento sospechoso".