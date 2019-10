Elección de rector puede realizarse en septiembre

La presidenta de la Corte Electoral Permanente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Miriam Guzmán, adelantó que las elecciones de rector y vicerrector pueden celebrarse la primera semana de septiembre, aunque la decisión deberá ser tomada por el Ilustre Consejo Universitario (ICU), que aprobará hoy la nueva convocatoria para dichos comicios.



El rector y presidente del ICU, Juan Ortubé, confirmó que el máximo órgano de gobierno de la universidad se reunirá hoy, a partir de las 15:30, para tratar tres puntos: la elección del quinto vocal para la CEP que hasta el momento no había sido elegido, por lo que el proceso eleccionario se llevó a cabo solo con cuatro miembros; la sucesión de autoridades rectorales, facultativas y de carrera, ya que este 25 de julio fenece la gestión de los que actualmente están en funciones; y la aprobación de la convocatoria a elección de rector y vicerrector, toda vez que los comicios del 8 de julio fueron anulados por la corte. La cita es en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Veterinarias.



Al respecto, la presidenta de la CEP manifestó que, atendiendo al pedido que realizó el ICU en la sesión del martes, hoy este órgano presentará un cronograma tentativo para las elecciones de rector y vicerrector, pero será el ICU el que establezca las fechas en la convocatoria. “Se ha estado hablando en el ICU de la primera semana de septiembre”, dijo la presidenta.



La segunda vuelta



Guzmán también informó de que la CEP se encuentra organizando para este martes 26 la segunda vuelta para elegir a decanos y vicedecanos de nueve facultades y a jefes de 14 carreras, que no lograron tener autoridades electas en la primera vuelta. Las facultades son: Integral del Chaco, Agrícolas, Ciencias Económicas, Ciencias Exactas, Jurídicas, Bioquímica y Farmacia, Contaduría, Integral del Norte y Computación.



Según los vocales de este órgano, la lista de jurados electorales ya fue publicada en la página web de la universidad e indicaron que para evitar inconvenientes que atrasen la votación, como sucedió el 8 de julio, el material electoral será enviado un día antes. Unos 30 funcionarios administrativos trabajarán para la corte en este proceso eleccionario.

La Corte Electoral Permanente salió a dar estos detalles, después de que sus miembros fueran duramente cuestionados por no dar información clara y por la improvisación en la administración de los procesos anteriores.



Evita hablar de los recursos

Por otro lado, la presidenta de la corte dijo desconocer cuánto es el techo presupuestario que maneja ese órgano para organizar las elecciones de la universidad. “En este momento no puedo darle esa información... Yo no ando con esa información en la mente, tenemos una contadora en la corte”, manifestó Guzmán, cuando fue consultada al respecto por los medios. También descartó renunciar a su cargo, indicando que si alguien tiene denuncias en contra de algunos de los vocales, las debe presentar ante el tribunal superior universitario