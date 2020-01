Caballos usan símbolos para comunicarse

Los caballos son capaces de leer símbolos en una muestra y utilizarlos para transmitir un deseo, así lo ha demostrado un estudio realizado por la Norwegian University of Life Sciences.



Los conocedores siempre han sabido que esos animales son razonablemente inteligentes, que pueden ser entrenados para hacer una gran variedad de tareas y que han sabido comunicarse con los seres humanos a través de diversos medios, tales como pisar fuerte, morder o golpear las paredes de los establos, señala la investigación recogida por Prensa Latina.



Bajo la hipótesis de que los caballos pueden ser más inteligentes de lo que se piensa, los investigadores crearon tres indicaciones para que esos equinos las mirasen: una era blanca puro, otra tenía una barra horizontal negra sobre un fondo blanco y la tercera tenía una barra vertical negra sobre un fondo blanco.



Luego pasaron dos semanas adiestrando a los caballos en leer las señales y usarlas para indicar a sus compañeros humanos si querían que se les colocase una manta por encima, que se la quitasen, o que preferían seguir igual.



De acuerdo con los autores del estudio después de sólo 11 días la mayoría de esos mamíferos utilizaba de forma activa las señales para informar su deseo, y en el período de dos semanas todos lo hacían.



Los investigadores también informan de que las decisiones tomadas por los caballos no eran aleatorias, sino que elegían tener una manta encima cuando hacía frío, por ejemplo, y pedían que se la quitasen en los días cálidos.



También informaron que los animales parecían entusiasmados por poder comunicarse con sus instructores de esa manera novedosa y no sólo eran capaces de leer los símbolos, sino que también de entender la conexión entre ellos y las consecuencias en el mundo real.