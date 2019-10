Tezanos quiere cambiar la ley del Defensor

Con apenas algunas horas posesionado como defensor del pueblo, David Tezanos Pinto, el jurista y ex funcionario del Gobierno de Evo Morales, expresó que apuntar a modificar la Ley que regula la labor de la Defensoría.



- ¿El hecho de haber sido funcionario de Gobierno no lo compromete con su actual designación?

Mi calidad de funcionario público sería una fortaleza en el sentido de tener más prudencia y más previsión en materia de administración de recursos. Creo que las anteriores gestiones fueron muy independientes y que eso va a respetarse en mi gestión.



- Usted está entrando con un sólido apoyo del Gobierno, pero hay críticas...

Por mi experiencia lo que yo puedo ofrecer es ser constructor de derechos humanos, ejercer un trabajo de prevención de conflictos y apartarme de una visión formalista de emisión de informes.



- ¿Cree que la Defensoría necesita una nueva ley?

La normativa interna que se refiere a la gestión tendría que ser cambiada, lo prioritario sería involucrarnos en una nueva filosofía de gestión que puede ser independiente de cualquier techo o jaula normativa.



Tras hacer la señal de la cruz y asumir el cargo, Tezanos Pinto se refirió a los "grupos vulnerables" de la sociedad y aseguró que trabajará por ellos. "Me postulé porque me sentía en la capacidad de poder construir derechos humanos", manifestó y añadió que quiere hacer eficaz el mandato de "amar al prójimo".



El nuevo defensor es abogado de profesión, graduado en Derecho de la Universidad Católica Boliviana y tiene un postgrado en Ciencias Penales. Tezanos Pinto fungía como director del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, una entidad que depende directamente del Ministerio de Justicia, desde enero de 2014.



En su hoja de vida, el nuevo defensor destaca que es especialista en derecho penal, derechos humanos e investigación jurídica y que su padre, Adolfo Tezanos, fue víctima de persecución y detenciones ilegales en la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), lo que lo hizo sensible a los derechos humanos.



Además, Tezanos, que luce un parche negro en uno de sus ojos, ha aducido que al haber perdido ese órgano es sensible a los problemas de las personas con discapacidad.



Esta semana, al ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de ser elegido con el apoyo del oficialismo, Tezanos sostuvo que no era un agente político, sino un "técnico penalista con una visión progresista en cuanto a derechos humanos".



Antes de Villena ejercieron el cargo el abogado Waldo Albarracín y previamente la periodista Ana María Romero.