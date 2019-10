Tribunal se definirá en 15 días sobre la interrogante

En un plazo de 15 días el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronunciará sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la pregunta para el referendo sobre la posibilidad de que Evo Morales y Álvaro García Linera puedan volver a postularse a la prersidencia y vicepresidencia de Bolivia en 2019.



"Si es que llega hasta hoy, el Tribunal Constitucional, a través de la Comisión de Admisión, es inmediato (el trámite). La secretaria general pasa a la comisión y la comisión hace inmediatamente el análisis. Hay un plazo de 15 días para resolver la pregunta correspondiente", dijo el presidente de esa instancia, Zenón Bacarreza.



Conoce más: El MAS aprueba pregunta que remitió el TSE



La autoridad señaló que "se cumplirá el plazo establecido por la ley" e informó que hasta el medio día no llegó hasta Sucre, sede de ese Tribunal, la documentación formulada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



"En este instante he verificado la ventanilla y todavía no ingresó ninguna acción referida a la pregunta del referendo. El Tribunal establece una política democrática y cualquier trámite es inmediatamente atendido", agregó la autoridad.



Lee también: A un año de la reelección, el MAS apura habilitación



En la víspera, y luego de una sesión de casi cinco horas, la Asamblea aprobó la pregunta modificada que envió el Tribunal Supremo Electoral (TSE)?y que será sometida el 21 de febrero de 2016 en el referendo que decidirá si Evo Morales vuelve o no a repostular por cuarta vez.



"¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?", señala la interrogante.



Puedes ver: Admiten encuentros con vocales del ente electoral



Mientras que el presidente de la comisión Mixta del Legislativo, Milton Barón, anticipó que hasta fines de este mes se aprobará en sesión de la Asamblea la ley de convocatoria a la consulta ciudadana, una vez el TCP devuelva la consulta sobre la norma de modificación de la Carta Magna y la pregunta.