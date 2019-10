Evo destituye a Groux por ‘indisciplina’

Evo Morales se cansó. No soportó más la falta de “disciplina” y de “responsabilidad” de Pablo Groux, ahora exministro de Culturas. En su lugar, el jefe de Estado posesionó ayer en Palacio Quemado a Marko Machicao, que fue viceministro de Turismo y colaborador de Groux. El mandatario advirtió a su gabinete con multas si es que cometen actos de indisciplina y les pidió puntualidad en los actos y reuniones. Groux agradeció al dignatario y felicitó a Machicao.



Morales fue duro. Ya había tomado la decisión en pleno Carnaval de Oruro. Fue claro al acusar a Groux de “irresponsable” e “indisciplinado”. Ayer, en la posesión de Machicao no agradeció la labor del exministro, como suele hacer con las personas que dejan cargos. Al contrario, la exautoridad solo recibió reproches.



“Si no hay disciplina, no hay mandos compañeros. Lamento mucho lo que pasó con el ministro de Culturas (Groux), pero mi responsabilidad es mejorar la conducta para que salgan muy bien las gestiones que hacemos”, reprochó Morales.



Las exigencias

El jefe de Estado exigió puntualidad y disciplina a su gabinete y amenazó con sanciones en caso de que no escuchen su advertencia. Morales, el sábado de Carnaval en Oruro, dijo que “perdonó” a Groux en dos ocasiones y que a la tercera falta del exministro decidió despedirlo de su entorno. “No vamos a perdonar a un irresponsable”, sentenció el presidente.



Groux no contestó su teléfono móvil y se limitó a agradecer, vía Twitter, al presidente Morales. “Me siento agradecido y honrado de haber apoyado a Evo, felicito sinceramente a Marko Machicao y seguiré trabajando por Bolivia siempre”, escribió la exautoridad.



Groux fue personaje clave en varios eventos que auspició el Gobierno en el ámbito cultural. Algunos fueron el concierto de Silvio Rodríguez en Santa Cruz, las dos competiciones del Dakar en Bolivia, posicionó el Ministerio de Culturas, apostó por políticas a favor del turismo e inauguró TV Culturas.



Fue uno de los ocho ministros ratificados por Morales el 23 de enero. Sin embargo, no apareció junto con Morales en el evento del Dakar y en el Carnaval de Oruro. Groux es concuñado del vicepresidente Álvaro García, quien ayer no participó del acto de posesión de Machicao porque se encontraba en Santa Cruz de la Sierra.



Además, Morales pidió a su gabinete no incluir a sus familiares en trabajos públicos y les recordó que sus hermanos no son funcionarios estatales.



Por su parte, Machicao prefirió no comentar sobre el alejamiento de Groux y se limitó a decir que continuará con el trabajo que impulsó el exministro de Culturas y Turismo.



Groux recibió una ola de elogios en las redes sociales. Todas se inclinan por la gestión que realizó a favor de la cultura y del turismo