Adolescente es violada y asesinada en la Llajta

El fin de semana la Policía realizó el levantamiento legal de un cadáver en la localidad Mayu Molino, en el municipio cochabambino de Sacaba. La víctima es una menor de 14 años de edad que había sido abusada sexualmente y estrangulada.



Con este caso, según el reporte policial, suman cuatro los hechos de sangre en este mes que termina, cuyas víctimas son mujeres. "Es un caso de una muerte violenta porque como causa se tiene asfixia por estrangulamiento", dijo el comandante regional de la Policía, Elvin Baptista, según la agencia estatal de noticias ABI.



Hasta antes de la muerte de la menor en Cochabamba se habían contabilizado, en septiembre, tres feminicidios. Las fallecidas tenían entre 18 y 35 años y habían sido estranguladas y apuñaladas por sus esposos o ex parejas.



El último caso, a decir de Baptista, se registró el sábado en la localidad de Mayu Molino del municipio de Sacaba, distante a 13 km de la ciudad de Cochabamba, y el cadáver de la víctima fue hallado en una vía pública.



La menor de edad fue abusada por varias personas. La Policía aún no ha identificado a los autores. La madre de la menor, señala ABI, informó que su hija salió el viernes de su casa para ir al colegio y no supo de ella hasta que le informaron de la fatal noticia.