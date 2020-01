Juan Carlos Paz: "Por una universidad con transparencia y calidad"

Binomio. Alfredo Jardín y Juan Carlos Paz candidatos a rector de

Somos U, aglutina a un número considerable de estudiantes. Las elecciones serán el 8 de julio donde se elegirán a las autoridades universitarias.



En la época de los 70 y 80 Juan Carlos Paz estudiaba Ingeniería Industrial proveniente de una familia humilde, destaca el gran valor de acceder a una Casa de Estudios Superiores pública para su formación profesional y cumplir su sueño. Es profesor universitario desde hace 30 años del área de ingeniería. Entre los cargos académicos en la Uagrm: Jefe de carrera Ing. Industrial en la gestión 2000-2005, Vicedecano FCEyT 2005-2012 (2 gestiones) y desempeño como Decano FCEyT 2012-2016.



_¿Cuáles fueron sus logros más notables que hizo como decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tegnologías?

La gestión académica inicia cuando ejercía el cargo de vicedecano luego como decano todo fue un proceso para lograr la acreditación. Se acreditó al CEUB las carreras de: Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Civil, Ingeniería Informática, Ingeniería Electromecánica, Ingeniería Ambiental e Ingeniería en Control de Procesos. Asimismo se acreditaron al MERCOSUR, Ingeniería Química e Ingeniería Industrial.



Los logros obtenidos se han logrado con el apoyo mutuo de los docentes, estudiantes y administrativos. Faltando en proceso de acreditación la carrera de Ingeniería Petrolera por falta de inversiones.,

El aspirante a vicerector haciendo conocer sus propuestas a los estudiantes en los módulos universitarios





_¿Cuál es la situación de la universidad en la parte académica y de la investigación?

La universidad tiene falencias en la formación académica, consecuencia de esto es la declinación en la anterior gestión, al no priorizado los proyectos de equipamiento de laboratorios, bibliotecas y centros de cómputos. Por lo que son puntos clave para entrar en el proceso de acreditación de las carreras.



Sin dejar de lado a las facultades integrales que están formando profesionales que no cuentan con laboratorios, ni bibliotecas hasta el extremo de que algunos módulos no han sido dotados de pupitres, pero si cuentan con coliseos. Otro problema es la crisis en la carga horaria de los docentes, por lo que no se puede elevar el nivel académico si no cuentan con estabilidad laboral y capacitación.



En cada Feria de Ciencia y Tecnología le cuesta dinero al padre de familia, que dotan de dinero para llevar acabos los proyectos, sin embargo la universidad gastas dinero para la inauguración y clausura de la Expociencia.



La universidad en la gestión 2014-2015 ha invertido $us 94 millones recursos del IDH donde se han priorizado proyectos en la ciudad universitaria, entres estos se ha construido tres parqueos uno de ellos va contar con una cancha de pasto sintético, la edificación del coliseo más grande de Santa Cruz, también está la construcción del Edificio para el Departamento de Mantenimiento. Con esa inversión debió capacitarse a los docentes, equipar a las bibliotecas de la universidad, dotar a los laboratorios de insumos necesarios para la investigación.



_¿Cuál será su prioridad si llega a ser elegido como vicerrector?

La prioridad de Somos U es mejorar la calidad académica, la acreditación y certificación académica, otorgar el material necesario a las bibliotecas, centros de cómputos y laboratorios.

La transparencia de los recursos, las licitaciones. Las becas universitarias IDH se los otorgara para quien la necesita, la universidad debe becar al estudiante para que mejore su nivel académico.,

_¿Actualmente la universidad tiene convenios con empresas privadas y públicas para la inserción laboral? Uds. que haría al respecto para mejorar en esta situación

La universidad cuenta con convenios, pero no se ejecutan por que los programas han sido aislados de las carreras, los convenios han sido firmados por el rector a nombre de la universidad.



Hay que cambiar estos patrones debe haber una relación en los tres poderes del Estado: la Alcaldía, la Gobernación y el poder central, sin dejar de lado a las empresas privadas y priorizar la inversión académica.





_ El PSA ha sido muy cuestionada a lo largo de todos estos años ¿Qué hará como futuro vicerrector para resolver este problema?

Se debe acabar con dos cosas dentro de la institución uno de ellos es romper sospechados de corrupción y descentralización de la Prueba de Suficiencia Académica a cada una de sus respectivas facultades.



¿Cuál es su posición a la guerra sucia en contra el candidato a rector por el frente Somos U?

La guerra sucia desatada en contra el candidato a rector Alfredo Jaldín, obedece a la desesperación en las otras candidaturas. No hay una propuesta y es más fácil demigrar a las personas; todos tienen que responder por sus actos a la universidad.

¡Aquí lo que se dijo y no se dijo tiene nombre y apellido!.