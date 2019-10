Gobierno advierte riesgo de fuga de Belaunde

El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, sostuvo que existe riesgo de fuga del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio, a quién se le rechazó su solicitud de refugio político en Bolivia y cumple una detención domiciliaria con fines de extradición en la ciudad de La Paz.



"Yo pienso que debemos bajar el riesgo de fuga del señor Belaunde y ojalá que el Tribunal Supremo de Justicia defina no solo dar curso a la extradición a la ampliación de la detención domiciliaria sino que pueda revisar su medida y sustituirla por la detención preventiva, eso nos daría más seguridad", afirmó la autoridad a medios de comunicación.



Explicó que ayer se decidió reforzar la seguridad en el domicilio donde permanece el empresario, debido a que solicitó salir a un centro médico acusando un malestar. Se envió médicos y se determinó que simplemente era una migraña, lo que generó sospechas.



"No me gustó esa señal, el pidió ser trasladado a una clínica arguyendo estar en una situación delicada, enviamos médicos y era una migraña por estrés, que no necesitaba ir a la clínica. He pedido a Régimen Penitenciario y a Inteligencia que refuercen su seguridad", explicó.



Durante esta semana la Corte Suprema de Justicia del Perú aprobó una nueva orden de extradición contra Belaunde y se espera que el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia analice en las próximas horas ese pedido y también la ampliación por 60 días de lña detención domiciliaria.



El exasesor del presidente Ollanta Humala permanece en el domicilio de uno de sus familiares políticos en Bolivia, mientras considera la posibilidad de regularizar su situación migratoria o buscar salir a un tercer país. Su detención fenece el próximo 21 de marzo.