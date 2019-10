Ardaya dice que las "fotos son de un acto público"

La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, volvió a explicó la mañana de este miércoles que las fotografías en la que aparece con la expareja del presidente Evo Morales, acusada por tráfico de influencias, corresponden a un acto público de 2013 y enfatizó que no la conoce.



"Las fotos que muestran es en un acto público de 2013, cuando la Aduana entrega 17 toneladas de alimentos, es la única oportunidad dentro de las tres que hace la entrega directa al Ministerio de la Presidencia", explicó Ardaya en entrevista con Unitel.



La presidenta de la Aduana respondió, sobre la cuestión de por qué estaba Gabriela Zapata en ese evento, que "es un acto público y la presidenta nunca firmó ni la aduana estableció ningún nexo con ella".



Consultado sobre si conoce a Zapata, Ardaya aseguró que "no y que el 2013 no cruzó palabra alguna con la exejecutiva de CAMC".



"Es un acto público donde no hay restricciones de ingreso para nadie. No, no, no la conocía, nunca la recibí, ni he hablado y menos tuve contacto", aseguró.