Carlos Menem condenado a siete años de cárcel

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy una condena a 7 años y medio de prisión al ex presidente Carlos Menem en la causa por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

La histórica decisión fue tomada por la sala de ese tribunal integrada por Ana Figueroa, Angela Ledesma y Juan Carlos Gemignani en una causa iniciada en 1995 en base a una investigación de Clarín.

Para un sector de la Justicia la condena debería quedar firme ya, pero Menem apelará a la Corte Suprema de Justicia para no empezar a cumplir ahora la condena, como arresto domiciliario porque tiene más de 70 años.

El gobierno de Mauricio Macri mandará un proyecto de ley al Congreso para que las condenas sean de cumplimiento efectivo a partir de la sentencia del tribunal oral pero no servirá para este caso. Menem había sido sentenciado en el 2013 pero la mayoría kirchnerista del Senado rechazó sacarle los fueros para que cumpla con la condena.

En marzo de ese año la Cámara Federal de Casación había revocado una polémica absolución y le ordenó al tribunal fijar penas de entre 4 y 12 años por el delito de contrabando agravado de armas de guerra.

El voto de Gemignani fue clave en ese momento. Menem estuvo ausente en la audiencia: presentó un llamativo certificado médico que alegaba "hipertensión arterial, diabetes y angustia". Entre 1991 y 1995, Menem permitió el desvió de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia, países que estaban en guerra y con embargos de armas internacionales.

Hasta el 2013, el kirchnerismo bloqueó la posibilidad del desafuero y no se sabe qué hará ahora. El tribunal oral también fijó una pena de 5 años y 6 meses para el ex ministro de Defensa Oscar Camilión y de 4 años para el traficante de armas Diego Palleros. Camilión falleció recientemente.

En el caso de Menem, el TOF 3 tuvo en cuenta como agravantes que el ex mandatario "dañó la imagen internacional del país" y puso en riesgo la vida de los cascos azules argentinos que estaban en la ex Yugoslavia. También consideró la calidad del material bélico (no solo eran armas de fuego, sino también cohetes Pampa y misiles antitanques), que en el contrabando hubo un "fin de lucro", en alusión al pago de sobornos, y que al momento del hecho el ex presidente no tenía dificultad para su sustento.