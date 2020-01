El día en el que Harrison Ford demandó a la princesa Leia

Hace más de un mes, Carrie Fisher, la actriz que hoy falleció producto de un paro cardiaco e interpretó a la princesa Leia en la famosa saga Star Wars, contó que durante el rodaje del Episodio IV, el romance entre Han Solo (Harrison Ford) y la princesa Leia (Carrie Fisher) traspasó la pantalla y tuvieron un affaire durante 3 meses. En ese entonces, Ford estaba casado con Mary Marquardt y tenía dos hijos. La historia no tomó notoriedad hasta que ella decidió contarla en su libro autobiográfico The Princess Diaris.Antes, Carrie llamó a Harrison. "Le dije que encontré los diarios, que no había visto desde que los escribí, y que los iba a publicar. Él solo dijo 'abogado'. Le conté que podía quitar cualquier cosa que no le gustara. Se los envié, pero nunca hizo algún comentario. Supongo que no odió nada. Sé que todo el asunto lo avergüenza. Para eso está, para avergonzarnos a todos de nuevo", reveló la actriz a la revista Rolling Stone.El actor decidió iniciar acciones legales en contra de Fisher.