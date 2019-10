Rusia analiza un atentado en el avión siniestrado

El Gobierno ruso no excluye ahora ninguna hipótesis sobre la causa del siniestro sufrido el sábado por un avión ruso que se estrelló en Egipto, incluida la posibilidad de un atentado terrorista.



"Ahora no se puede descartar ninguna versión", dijo el portavoz del Kremlim, Dmitri Peskov, preguntado por los periodistas acerca de si se contemplaba la posibilidad de un ataque terrorista.



Aviación rusa se mantiene cauta



El máximo responsable de la agencia de Aviación Civil rusa, Rosaviatsia, rechazó hoy la conclusión de que la tragedia del avión ruso que se estrelló el sábado en Egipto se debiera a una "causa externa".



"Es completamente prematuro hablar acerca de las razones ya que no hay bases para ello", afirmó el presidente de Rosaviatsia, Alexander Neradko, en declaraciones al canal de televisión Rossia-24.



"Quiero hacer un llamamiento a la comunidad aeronáutica para que se abstenga de sacar conclusiones prematuras", afirmó.



MetroJet descarta factores mecánicos



Naradko se refería a las declaraciones efectuadas hoy en conferencia de prensa por varios directivos de la compañía aérea MetroJet (Kogalymavia), propietaria del avión siniestrado en Egipto con 224 personas a bordo.



Tras descartar el factor mecánico y el humano, señalaron que la única causa posible para que el Airbus A321 se desintegrara en el aire es "una acción mecánica exterior".



"La única causa que puede explicarlo es una acción mecánica exterior en la aeronave", dijo el vicedirector general de la compañía para vuelos, Alexánder Smirnov.



"No puede haber tal conjunción de fallos de sistemas que lleven a que el avión se desintegre en el aire", agregó.



Smirnov subrayó que, "incluso en caso de una despresurización súbita, los pilotos podrían ponerse las máscaras de oxígeno y los pasajeros también".



El Airbus volaba descontrolado antes de estrellarse en el Sinaí, afirmó el vicedirector técnico, Andrei Averianov, en la misma conferencia de prensa.



Información de Flight Radar



Dijo que, de acuerdo a la información del sistema de seguimiento Flight Radar, "el avión redujo la velocidad más de 300 kilómetros por hora en menos de un minuto y simultáneamente perdió 1,5 kilómetros de altitud".



El Airbus A-321, que cubría la ruta Sharm el Sheij-San Petersburgo, se estrelló media hora después de despegar, lo que causó la muerte a sus 224 ocupantes.

?