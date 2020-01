5 razones, distintas al embarazo, por las que se puede retrasar la regla

Si tenemos una vida sexualmente activa es normal creer que un retraso menstrual podría deberse a un posible embarazo. Pero ¿qué pasa cuando no se trata de eso?



Sabemos muy bien que una posible gravidez no es la única razón por la que se podría sentir la ausencia o retraso del período.



“Casi todas las mujeres a lo largo de su vida fértil sufren un bache amenorreico (falta de menstruación)”, indica el Dr. Ignacio Cristóbal, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela en el diario La Vanguardia.



Lo más común es que los ciclos duren 28 días, hasta que desaparecen por la menopausia. Los especialistas consideran normal una ausencia de hasta 45 días. Es lo que denominan como ciclo largo. “Le ocurre a más del 30% de las pacientes que acuden a consulta por este asunto”, añade el experto.



Veamos cuáles son las causas más frecuentes que se enumera en el artículo del diario español, y que pueden provocar el retraso y no tienen nada que ver con un posible embarazo.



1. El sobreesfuerzo físico

Cuando se hace un gran esfuerzo físico, el cuerpo tiene que ahorrar energía y una de las formas de hacerlo es evitando el sangrado.



“El hipotálamo envía al cerebro una señal de defensa que se traduce en una disminución de las hormonas responsables de este proceso”, continúa el médico.



2. Pérdida de peso o anorexia

La falta de grasa en el organismo puede ser otro de los motivos que provoquen el bache amenorreico. “El problema aparece cuando se pierde mucho peso de forma muy rápida o existe un problema de anorexia”, indica el doctor.



Según la Organización Mundial de la Salud se considera bajo peso corporal cuando el Índice de Masa Corporal (IMC) es inferior a 17,5 kg/m2 y puede deberse tanto a una restricción alimentaria como al aumento de las demandas energéticas del organismo.



“Si no hay un mínimo de tejido graso, no hay producción de estrógenos y el síntoma es la amenorrea, la falta de regla”, indican desde la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia Nerviosa.



3. Menopausia precoz

Algunas personas que reciben la menopausia aparece antes de lo deseado, con la consiguiente pérdida de la menstruación. “Siempre que se produzca antes de los 45 años, se considera precoz”, dice Cristobal.



Los estrógenos (hormonas producidas por el ovario), disminuyen y aunque las hormonas producidas por la hipófisis aumenten para intentar estimularlo, no resultan suficientes.



4. Fármacos o enfermedades

Tras procesos como la quimioterapia, o ciertas enfermedades como el cáncer, puede desaparecer el sangrado femenino. Asimismo existen medicamentos, algunos de ellos relacionados con el control de natalidad que pueden provocar desajustes.



“En determinadas circunstancias, entre ellas la ingesta de determinados fármacos, la prolactina (hormona producida durante el embarazo) aumenta de forma anómala, frenando la actividad del ovario y ocasionando la falta de menstruación”, indican desde la Sociedad Española de la Fertilidad (SEF).



5. Estrés

Es otra de las causas relacionadas con la secreción de hormonas del hipotálamo que justifican la falta de sangrado.



Ante situaciones de estrés mantenido como exámenes, oposiciones, trabajos muy exigentes, paro o estados de tensión emocional en general puede frenarse el proceso. “También algunas enfermedades psiquiátricas como depresión y ansiedad y la dificultad de adaptación al estrés diario pueden provocar amenorrea”, indican desde la SEF.