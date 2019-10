Compra de BG Group concluirá en 2016

12/04/2015



Hace unos días, la petrolera Royal Dutch Shell selló un acuerdo millonario para adquirir la empresa británica del sector energético British Gas Group por 64.296 millones de euros (unos $us 69.529 millones).



No obstante, la oferta está sujeta a la obtención de aprobaciones regulatorias y de los accionistas, un proceso que se estima podría concluir a principios de 2016, según la empresa BG Bolivia.



Sin cambios



En lo que se refiere tanto a BG Group como a BG Bolivia, no se prevé ningún cambio en las actividades ni en los compromisos asumidos hasta que la transacción sea completada, continuando con sus actividades usuales sin variación, señala el comunicado de la firma.



BG Group está en Bolivia desde 1998; primero como socio no operador del bloque Caipipendi y en 2000 ingresó a operar como BG Bolivia el 100% de la planta La Vertiente, ubicada en Villa Montes, que recibe la producción de los bloques La Vertiente, Los Suris y Tarija XX Este; BG Bolivia tiene el 37,5% de participación en el Bloque Caipipendi operado por Repsol y el 25% en el bloque Tarija XX (Itaú), donde Petrobras es operador