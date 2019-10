Acusado culpa a activistas por estar encarcelado

"Esa es la fuerza del activismo feminista y yo solo quiero decir que estoy muy triste por lo que ha sucedido", afirmó antes de ser trasladado a la cárcel de San Pedro en La Paz, William K. D., acusado por el delito de feminicidio agravado.



El sujeto, que fue remitido al penal con detención preventiva por riesgo de fuga, no pidió disculpas a la familia de Andrea Aramayo Álvarez, quien presuntamente perdió la vida al ser atropellada la madrugada del pasado miércoles.



"Soy totalmente inocente, no me arrepiento de nada porque no tengo que arrepentirme de nada. Lo único que me da pena, me da pena que se utilice un fallecimiento para hacer activismo", agregó a medios de comunicación.



Mientras que cerca a las 23:00, el ataúd con el cuerpo de Andrea llegó al espacio denominado "Virgen de los Deseos", en la sede de Gobierno, sede de la organización feminista Mujeres Creando, donde es velada la profesional ante la vigilia y protesta de decenas de manifestantes.



Según la autopsia que se practicó al cadáver, la causa de muerte fue un traumatismo encefálico grave y complicado, con fractura de la bóveda y base del cráneo, asociado a hemorragia interna. Además de contusión y laceración del pulmón izquierdo.



Se prevé que mañana sea el entierro de la víctima, para lo que se organiza una masiva protesta contra la violencia hacia las mujeres. La familia espera que el proceso judicial determine la culpabilidad de William y reciba una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.



[VIDEO] ¡Justicia para Andrea! Ese es el grito en puertas de su velorio. Su hermano asegura que fue #feminicidio pic.twitter.com/haliubXWHW— EL DEBER (@diarioeldeber) agosto 21, 2015 n n n n