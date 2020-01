De escritores, libros y mercado

El tema de la venta de libros está preocupando cada vez más a los editores y, por supuesto, a los autores. Para hablar de este tópico he tomado dos artículos, uno de José Joaquín Blanco, escritor mexicano, y otro de Maximiliano Tomas, escritor argentino, que nos muestran la realidad de cada uno de sus países.

Blanco afirma que: “En México se lee poca novela, exitosa o no. Otros géneros literarios resultan aún más desairados”. Maximiliano Tomas, se pregunta: ¿Cuántos lectores tiene la literatura argentina actual? y se interroga si en las últimas décadas se ha creado un nuevo mercado de lectores. Se responde afirmando que: “Se trata de un interrogante que todavía no tiene respuesta y frente al cual nadie logra ponerse de acuerdo. Algunos editores son escépticos y aseguran que los lectores de literatura argentina contemporánea son siempre los mismos: no más de 3.000. Otros, que tal vez lleguen a unos 10.000. Si hay que guiarse por las cifras de producción y ventas, no estarían tan equivocados. Por lo general los títulos de estos sellos venden entre doscientos y mil ejemplares. Si alguno llega a los 2.000, se puede hablar de un éxito”. Y, ojo, estamos hablando de países que tienen más de 45 millones de habitantes en el caso de Argentina, y en el de México más de 119 millones, con grandes tradiciones literarias y autores reconocidos universalmente.

¿Cómo estamos por casa? Conversando con libreros bolivianos, todos coinciden en que el género que más vende es la novela, seguida por el cuento y muy abajo por la poesía. Las editoriales nacionales no se atreven a tirar más de 800 ejemplares de novela, 500 de cuento y 300 de poesía, me refiero a obras de autores consagrados. Excepcionales son los escritores que logran vender más de estas cifras en un año y publicar, si acaso, una segunda o tercera edición. Este drama ha hecho que muchas editoriales ya no publiquen literatura y se dediquen al ensayo que vende más, especialmente el político. En Bolivia es muy poco lo que se hace para difundir y promocionar a nuestros autores, por eso una vez afirmé que los escritores bolivianos somos famosos, el problema es que nadie nos conoce.

Blanco también advierte de la proliferación de “mafiecitas literarias”, “cada cual con sus santones (…) ¡Y cuántos cabildeos, cotilleos, intrigas, adulaciones, zancadillas, crujir de dientes! Ni en los partidos políticos en épocas electorales”, deplora. Miserias humanas que en Bolivia no son diferentes y, a medida que aumentan los escritores, algunos se pelean entre ellos, olvidando por completo que se trata de ampliar el pequeño mercado. En vez de ampliarlo, espantan a los pocos lectores. Hay todo tipo de grupos, asociaciones, sociedades, sectas y cofradías literarias que funcionan como gremios de ayudas mutuas y tienen todo el derecho de hacerlo, porque es la única forma de darse a conocer publicando comentarios y reseñas en un permanente intercambio de favores. Mayor razón si los académicos no se ocupan de las obras nacionales; para la carrera de literatura solamente existen los escritores amigos/compadres o aquellos que ya forman parte de los clásicos y se ven obligados a estudiarlos aunque no les guste.



Blanco, con humor negro, describe a escritores que se creen “los mejores” de esta manera: “Queda, un tanto fantasmagóricamente, lo que se ha dado en llamar “autor de culto”, tan vagos como efímeros y petulantes. Y pegado a ello, el chismorreo de unos cuantos suplementos o revistas que solo leen los propios autores, y nada más cuando se habla de ellos: una presentación, una reseña, por muy enjundiosas que parezcan, no vende un solo ejemplar más”. Estas apreciaciones que son válidas para México, también lo son para nuestro medio, en el que sobran las mezquindades y las camarillas institucionales, generacionales o de conveniencia y socorros mutuos.

Mientras sigamos mirándonos el ombligo, en vez de realizar acciones como colectivos nacionales capaces de fortalecer el imaginario universal y la identidad nacional con obras valiosas; mientras algunos se aprovechen de las ferias de libros para sus ferias de vanidades y no espacios que acerquen masivamente a los autores con los lectores; mientras sigamos pidiendo a nuestros amigos que presenten nuestras obras (hay algunos que se hacen presentar hasta por seis comentaristas) creyendo que lo que dicen, por cariño o por solidaridad, nos convierte en los mejores escritores del mundo, seguiremos mintiéndonos a nosotros y a nuestros lectores.

Por si acaso, yo hace años que no pido a nadie que me presente. Se trata de ampliar el mercado de lectores para que nuestra literatura pueda sobrevivir, para ello tenemos que recurrir a editoriales independientes, artesanales, a talleres a encuentros y festivales, usando todos los soportes posibles: papel impreso, electrónico y/o digital y usar de mejor manera plataformas como las redes sociales, la televisión, así como las aulas colegiales y universitarias. Se trata de ser generosos con los lectores y con la literatura misma, sin perder la vida o la calidad en el intento.