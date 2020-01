Prótesis en impresora<div>3D abarata costos</div>

Es como decorar una torta. La materia prima es un termoplástico y las 'manos' que mueven el material hasta darle la forma y volumen adecuados, son de la máquina. Esta receta tan sencilla es el procedimiento a través del cual funciona una impresora 3D, capaz de realizar réplicas de prótesis humanas a partir de un diseño hecho en computadora. Utilizada inicialmente en arquitectura o diseño industrial, la tecnología se aplica exitosamente en el área de la salud en Bolivia desde hace más de tres años.

En la actualidad, a instancias de representantes de la Fundación Sí se Puede, se proyecta masificar esta tecnología que permite abaratar los costos de producción y venta en un 93%. Para esto se recurrió a una alianza con la empresa de servicios de ingeniería Sawers, una de las primeras en aplicarla al campo médico en el país y con la organización Po Paraguay, con experiencia similar de varios años en el vecino país. Tal como se evidenció en un conversatorio realizado en la Utepsa y con apoyo de la dirección municipal de personas con discapacidad.

Tecnología para la salud

En el mercado, el precio estándar de una prótesis de mano está por encima de $us 1.500, mientras que utilizando una impresora 3D los costos están por debajo de los $us 100. "Estamos en etapa de masificación de máquinas 3D. Queremos que sea de uso cotidiano. Nosotros diseñamos y vendemos los equipos por un precio de $us 600", explicó Jhonny Chiri, representante de Sawers.

El ingeniero de producción en Po Paraguay, Mateo Acosta, destacó que su institución tiene experiencia en impresiones 3D aplicadas a la salud en su país. Señaló que su aporte al proyecto sería el brindar pautas en cuanto a la organización y gestión de recursos para ampliar el impacto que están logrando.

Creen que sí se puede

El presidente de la Fundación Sí se Puede, Gonzalo Viscarra, indicó que la organización de reciente creación comenzó por iniciativa de Fernando, su hijo de 14 años, que fue noticia por elaborar su propia en base a una impresión 3D. Apuntó que gracias al apoyo de instituciones consiguieron tres impresoras con la que ayudan a la gente de escasos recursos sin costo. Sin embargo, requieren ayuda de materiales para continuar.

“Es difícil empezar. Falta apoyo de empresas privadas o públicas que no le dan importancia al tema. Pero somos conscientes de que con perseverancia vamos a avanzar”, agregó.

De manera gratuita se entregó 12 prótesis en La Paz y Guayaramerín, entre otras ciudades.