Aseguran que nódulos de Evo son benignos

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, aseguró que son benignos los nódulos detectados en la garganta del presidente Evo Morales en un examen médico realizado en La Habana, Cuba.

"Los cinco diagnósticos que se le hicieron aquí (en Bolivia) no detectaron esas verrugas o nódulos que se le presentó en la garganta. Por el informe que tenemos son nódulos benignos, no revisten peligrosidad", afirmó Ferreira, en una entrevista concedida al programa No Mentiras.

Sin embargo -según la autoridad- pese a ello no se puede extirpar inmediatamente por la serie de medicamentos que actualmente está tomando el Presidente para superar el problema de la sinusitis y la inflamación en la garganta.

"Cuando bajen los efectos de esos medicamentos, podrá ser intervenido, entiendo a fines de mes o en abril. Por la complejidad y por lo delicado que es, porque (los nódulos) están en las cuerdas vocales, tiene que ser (intervenido) con un equipo de alta tecnología y será tratado por el (mismo) equipo que lo diagnosticó en Cuba", remarcó.

Consideró que en el proceso de recuperación el Jefe de Estado tiene que bajar un poco a la intensidad de su trabajo.

"Yo creo que el principal problema o reto que tiene que enfrentar el Presidente es un poco bajar la intensidad de trabajo, un hombre que gusta del trabajo y está comprometido con lo que hace (a veces) pone en riesgo su seguridad física y su propia salud, para mí ese es el principal reto", apuntó.

El propio Morales reveló la pasada jornada su diagnóstico médico, aunque aseguró que tiene sólo "un pequeño nódulo".