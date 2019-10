Los Simpson dan las gracias a Bolivia por marcha popular

Los productores de la serie animada Los Simpson no quedaron indiferentes ante las marchas realizadas el pasado 6 de febrero exigiendo que el programa no sea sacado del aire, en la cuenta oficial de Facebook del show se publicó un mensaje de agradecimiento en ingles y español.



“Thank you Bolivia! Muchas, muchas gracias!”, dice el mensaje que encabeza los post de la página en Facebook que tiene más de 75 millones de fans en todo el mundo.



El post es acompañado con un video en el que se mezclan imágenes de la película de Los Simpson (2007) con la marcha realizada en la ciudad de La Paz, que fue la que reunió a más gente, y finaliza con este mensaje: “Muchas, muchas gracias a las educadas mobs (marchas) callejeras Bolivianas”.



Hasta el viernes en la mañana, el post recibió 77.64 me gustas, provocó 3.477 comentarios y fue compartida 8.126 veces



Vea el video aquí:

,

Marcha con repercusión mundial



La insólita marcha, que se convirtió en noticia mundial, logró que la red Unitel, cadena en la que se emite el programa en señal abierta, reponga la serie y amplíe su horario de emisión a dos horas de 16:00 a 18:00 de lunes a viernes.



A finales de enero, Los Simpson fueron sacados de la programación de Unitel y, en su remplazo, se difundió el reality "Calle 7". La modificación causó la molestia de los seguidores de la familia amarilla y decidieron salir a protestar con la consigna "en contra de la televisión basura".



La movilización, tuvo la presencia de muchas personas disfrazadas de varios personajes de los Simpson, además de otras que portaban caretas de los populares personajes y carteles exigiendo que la serie no sea sacada del aire.



Las imágenes y videos de la marcha se popularizaron en redes sociales y rápidamente fueron difundidas por medios de todo el mundo.