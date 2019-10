India está en vilo por la pata herida de un caballo

El ataque con un palo a un caballo de la Policía en una protesta política en el que resultó herido en una de sus patas ha conmocionado a la India, donde sus medios siguen al minuto la evolución de la salud del animal, la población clama justicia y los políticos ventilan responsabilidades.



Los principales noticieros del gigante asiático hicieron, este miércoles, contactos en directo desde Dehradun, capital del estado norteño de Uttarakhand, para informar de los avances en la salud del caballo, que tuvo que ser operado de una pata trasera después de ser golpeado.



La "tragedia", como señaló el canal NDTV, ocurrió el lunes durante una manifestación de partidarios del BJP, que en Uttarakhand forma parte de la oposición, contra el Gobierno regional liderado por el Partido del Congreso de la dinastía Nehru-Gandhi.



El jefe de Gobierno de Uttarakhand, Harish Rawat, lamentaba en la red social Twitter que "Shaktiman tiene mucho dolor" y que cuando le visitó en un momento que no especificó "él (el caballo) estaba virtualmente llorando".,

"Trataremos a este caballo como si fuera uno de nuestros soldados", dijo Rawat, al asegurar que Shaktiman no será sacrificado aunque deba poner fin a "una década de carrera".



No hará falta. El caballo fue sometido ayer a una operación de cinco horas por un equipo médico de diez veterinarios que fue definida como un "éxito".



Según el superintendente de la Policía de la capital estatal, Sadanand Date, Shaktiman es uno de los nueve caballos que forman parte de la unidad de la Policía montada de Dehradun y había participado de manera destacada tanto en ceremonias institucionales como el Día de la República o de la Independencia como en operaciones en terrenos escarpados.



"Buenas noticias: el caballo de la policía Shaktiman está bien y no necesitará ser amputado", tuiteaba hoy uno de los periódicos indios más importantes, el Times of India, que como otros muchos ha informado ampliamente sobre el equino.,

Horse was unable to chant vande matram and the poor fellow declared anti nationalist. #IsHorseAntiNational pic.twitter.com/Doc4Q6lVjm 15 de marzo de 2016 n

Las imágenes retransmitidas hasta la extenuación por los medios de comunicación muestran presuntamente al líder del BJP Ganesh Joshi alzando un bastón de los que usan las fuerzas de seguridad para supuestamente atacar al policía que monta a Shaktiman y en el siguiente corte se ve al caballo derrumbarse.



"Cortad mi pierna si se demuestra mi culpabilidad", declaró Joshi, que aseguró que el vídeo está manipulado como parte de un acto de "venganza política" y se remitió a otra grabación donde se ve como el caballo se lesiona tras el empujón de otro manifestante.



La popular ministra india de Desarrollo del Niño y la Mujer y reconocida ecologista, Maneka Gandhi, manifestó su enfado por el "descrédito" al que ha sido expuesto "todo el BJP por las acciones de ese hombre", en referencia a Joshi.



"Debería ser expulsado del partido cuanto antes", sentenció la ministra.

Otro ministro del Gobierno del primer ministro Narendra Modi, Rajiv Pratap Rudy, declaró que el incidente del caballo era "inaceptable" y que el asunto iba a ser investigado y se actuaría "de manera consecuente".,

La indignación también se trasladó a los ciudadanos de a pie. Desde el lunes las redes sociales en la India arden con sentidas muestras de preocupación por la salud del caballo, críticas a la brutalidad del político o una batalla de acusaciones entre simpatizantes del BJP y del partido del Congreso.



En Twitter, la etiqueta #IsHorseAntiNational (¿Es el caballo antinacionalista?, en inglés) fue una de las más exitosas.



La etiqueta surgió a raíz de un titular de una de las principales revistas del país, India Today, que se preguntaba con cierta sorna si el caballo podía ser considerado "antinacionalista", como fue acusado un líder estudiantil en Delhi recientemente.



Ese caso generó gran polémica en el país por el encarcelamiento del estudiante y su procesamiento por sedición por un discurso contrario al Gobierno y a las bases ideológicas del BJP.