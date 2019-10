Convocan a marcha por el No en la ciudad de La Paz

Jóvenes del Colectivo Otra Izquierda es Posible (OIP) y la Coordinadora Ciudadana Libertad y Democracia (CCLD) convocaron a una marcha por el No a la reelección de Evo Morales y Álvaro García Linera. Será mañana desde las puertas de la Iglesia San Francisco en La Paz.



"Elegimos este día porque es aniversario de Potosí y así como Evo le dijo No a Potosí los jóvenes desde las calles le diremos No a su reelección, el No es democracia, el No es renovación, el No es Bolivia", explicó Beto Astorga, uno de los líderes del movimiento.



Se trata del segundo llamado a una concentración para hacer campaña de cara al referendo de reforma constitucional, referido a la reelección, después de la aprobación del calendario electoral el pasado viernes. La Primera concentración tuvo lugar en Oruro.



Además, la convocatoria coincide a la realizada por el Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecob), que tras una reunión que aglutinó a Rafael Quispe, Edwin Herrera, Damián Condori, Luis Alfaro y Amalia Pando, decidió lanzar mañana su campaña.



Según el cronograma existe un plazo de 27 días para la difusión de propaganda electoral en los medios de comunicación privados, entre el 22 de enero y el 17 de febrero de 2016; mientras que la campaña inició el pasado viernes y se extiende hasta tres días antes del 21 de febrero.