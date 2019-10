Ocupa un cargo gerencial en la empresa china en Bolivia

Este domingo circuló una separata que muestra precisamente todo lo que tiene a su cargo China CAMC Engineering Co. Ltd. (CAMCE), una sociedad constituida y afiliada a China National Machinery Industry Corporation.



Informa que el 27 de agosto de 2013 se crea la sucursal en Bolivia con la razón social de China CAMC Engineering Co. LTD. Bolivia Branch, para ser partícipe en diferentes licitaciones, con el objetivo de ser parte activa en el desarrollo de Bolivia, con la construcción de carreteras, vías férreas y otros proyectos de gran escala, de donde precisamente fue contratada como gerente comercial Gabriela Zapata Montaño.



La empresa china se adjudicó proyectos millonarios en Bolivia como el de Sales de Potasio, la fábrica de azúcar San Buenaventura, Misicuni y recientemente el Ministerio de Obras Públicas rescindió contrato en el proyecto de la ferrovía Montero-Bulo Bulo por incumplimiento.

El proyecto que ejecuta en la planta Industrial de Sales de Potasio, en Uyuni, tiene un costo de $us 178, 025, 462.



De igual forma se adjudicó una parte del proyecto del Ingenio Azucarero de San Buenaventura, por un monto de $us 168 millones en obras.

También obtuvo tres contratos en el proyecto múltiple de Misicuni por un costo de $us 61,638,517, señala la publicación.



Otro de sus contratos fue un tramo de la vía férrea en la construcción de la obra Montero-Bulo Bulo, que fue firmado el 2 de octubre de 2013, por un monto total de Bs 722.170.582 pero este último fue rescindido por el delito de incumplimiento de contrato.

Por último, se ha adjudicado la compra de tres equipos para la perforación de pozos petroleros