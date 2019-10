Lanzan asalto para liberar rehenes en manos de yihadistas

Tropas de élite de Banglades, incluyendo comandos de la marina, lanzaron la madrugada del sábado un asalto contra un restaurante del barrio diplomático de Daca donde un grupo de hombres, presuntos yihadistas, mantienen decenas de rehenes.



"La operación ha comenzado. Los comandos están tomando por asalto el restaurante" dijo un responsable de seguridad. Un fotógrafo de la AFP en el sitio confirmó que se registraba un impresionante tiroteo.

La toma de rehenes había sido reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), que habló de "más de 20 muertos de diferentes nacionalidades" según un comunicado distribuido por la agencia de noticias Amaq, cercana a la organización.



De acuerdo con información de fuente policial, una decena de atacantes irrumpió hacia las 21h20 locales (15h20 GMT) al grito de "Allahu Akbar" (Ala es grande) en el restaurante Holey Artisan Bakery, frecuentado por diplomáticos y hombres de negocios extranjeros residentes en Banglades.



"Dos oficiales de policía resultaron muertos. Al parecer fueron alcanzados por balas y esquirlas de granadas" dijo a la AFP el comisionado adjunto de la policía de Daca, Sheik Nazmul Alam.

"Entraron (al restaurante) con bolsos con explosivos bombas y granadas", relató a un canal de televisión de Buenos Aires el chef argentino Diego Rossini, quien pudo escapar por los techos.

"No me queda muy claro a cuántos mataron. Tengo mucho miedo sinceramente, la mitad de los cocineros se metieron en un baño y no tenemos noticias. No sé si están vivos", agregó.

Rossini se alegró de que "era un día un poco flojo (con poca clientela) y no había tanta gente comiendo en el restaurante. Pero fue una situación horrenda".



Sumon Reza, uno de los responsables del restaurante y quien también pudo escapar por el techo hacia un comercio vecino, dijo que los atacantes tomaron una veintena de rehenes.

La cadena de televisión Ekattur informó que habría 40 rehenes, la mitad de ellos extranjeros.



Las tropas bengalíes mantuvieron el cerco durante más de diez horas mientras intentaban infructuosamente negociar con los plagiarios.

"No tienen ningún deseo de negociar. Esto es una misión suicida", declaró el embajador italiano Mario Palma poco antes del inicio del operativo militar.

Palma, en declaraciones a la televisión, dijo que siete de sus compatriotas figuraban entre los rehenes.