Marco Antelo, ¿está o no rellenito?

Marco Antelo, exconductor de Red Uno, quiere saber si está "gordo", por eso hizo una transmisión a través de su página en Facebook, donde preguntó sin reparos sobre su peso actual.

"¿Ustedes creen que estoy #Dogor (gordo)?", así tituló Marco Antelo su Facebook Live. En el clip el esposo de Anabel Angus le pidió a sus seguidores que sean honestos con sus respuestas ante su consulta porque quiere hacer algo al respecto.

"No estas gordito, tenés mucho amor acumulado", le dijo Evelyn Jhoana Saavedra Céspedes. "No sé qué comes, pero viejo, sinceramente sí se te ve gordo y no te diré gordito porque eres grandecito. A ponerse hacer ejercicios viejo, al fin eso es bueno!, le comentó Santiago Amador.

En menos de cinco horas el video de Antelo alcanzó 50.536 reproducciones, 1.973 comentarios, 41 veces compartidas y 3.800 'likes'.

Mirá el video: