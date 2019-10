Roberts le dice ‘no’ a la ‘dictadura de los tacones’

La primera vez de Julia Roberts en la alfombra roja de Cannes quedará en la historia. La intérprete de ‘Prety woman’, que ahora vuelve a la carga con Goerge Clooney en ‘Money Monster’, decidió darse el lujo de pasearse descalza.



¿Por qué lo hizo? Si bien la afamada actriz no dio una explicación verbal, muchos interpretaron su actitud como una protesta contra las ridículas normas del ‘dress code’ del Festival de Cine de Cannes que el año pasado el protocolo vetó el ingreso de varias mujeres que no llevaban tacones.



Sin lugar a dudas la presencia de Roberts en este evento, que reúne a lo mejor de la industria cinematográfica en Francia, fue una de las más esperadas y aplaudidas. Con su habitual enorme sonrisa iluminó el desfile previo al estreno de ‘Money Monster’, película dirigida por Jodie Foster y que la protagoniza junto a George Clooney.,

Sin embargo, Julia no fue la única actriz que expresó su rebeldía contra la "dictadura de los tacones" en Cannes, pero sí la única en hacerlo en la alfombra roja. La que también rompió el estricto protocolo fue Kristen Stewart a quien se la vio descalza camino del "photocall" de su nueva película "Café Society".



Stewart, que se hizo mundialmente conocida por su papel en ‘Crepúsculo’, se animó a alzar la voz y dijo: “Las cosas tienen que cambiar de inmediato. Es bastante obvio que si llego a una alfombra roja con un acompañante hombre y alguien me detiene y dice: "Disculpe, jovencita, no está usando tacones y no puede entrar", yo diré: "Tampoco mi amigo. ¿Él tiene que usar tacones? Podría ser para todos”.

