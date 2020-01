5 consejos para evitar los 'golpes de calor' en el auto

El exceso de calor en el auto puede convertirse en un verdadero peligro para la salud de personas que pasan muchas horas dentro de ellos. Conducir a temperaturas superiores a los 24 grados y sin aire acondicionado puede producir efectos como somnolencia, fatiga, reducción en la capacidad de reacción, aumento del estrés e incluso una bajada de la presión arterial.

Factores como el color de la carrocería o el calor del motor pueden incrementar hasta en más de 10 grados la temperatura del vehículo a la de la temperatura exterior, explican los expertos.



"El golpe de calor que una persona siente es similar al de entrar en un horno. El organismo genera mecanismos de enfriamiento del cuerpo que en los casos de los niños muy pequeños todavía no está desarrollado y en el de los ancianos ha envejecido, por eso son ellos los que más riesgo corren", explica el médico internista Javier Aguilar que también da algunos consejos para las personas que van a conducir por largo tiempo y con temperaturas altas.



1. Si su auto no cuenta con aire acondicionado, abra las ventanillas y haga que circule el aire constantemente. Busque siempre un lugar con sombra para estacionar. En caso de que no pueda hacerlo, trate de ventilar el vehículo unos minutos antes de subirse a él.



2.-Consuma bebidas refrescantes para rehidratarse, especialmente agua. También son eficaces las bebidas isotónicas (gatorade, powerade u otras similares) y se deben evitar las bebidas alcohólicas, porque provocan somnolencia.Además se debe reducir el consumo de café y de bebidas energizantes.



3. Evite las comidas grasosas, porque provocan que el tubo digestivo requiera más sangre y eso le va a disminuir sangre a nivel cerebral . Lo mejor es elegir comidas muy ligeras, como pollo, ensaladas para que la digestión sea lo más fácil posible.



4. Cuando sienta somnolencia, picor en los ojos o se sienta nervioso, lo aconsejable es que se detenga y descanse por algunos minutos bajo sombra o en un lugar fresco. Si puede salga del auto y no haga esfuerzo físico.



5. Si lleva a un anciano o algún bebé no los deje mucho tiempo esperando en el vehículo. Tome en cuenta que son los más propensos a sufrir de insolación.