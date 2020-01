Policía identifica al autor de la golpiza a un guardia

El Comando de la Policía identificó como Rudolf Kuruz al hombre que propinó una golpiza a un guardia de seguridad del Condominio Dos, ubicado en la avenida Trinidad y segundo anillo.



El comandante de la Policía, Sabino Guzmán, informó de que Kuruz es el hombre que aparece en las imágenes golpeando al guardia en un ataque de furia porque supuestamente no le abrió rápido el portón cuando el domingo, a las 2:50, se aprestaba a ingresar en su vehículo.



La Policía maneja información de que el agresor ocupa el cargo de director adjunto de la Secretaría Municipal de Abastecimiento y Servicios del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con oficinas en la exterminal de buses.



El jefe policial indicó que no existe denuncia del agredido sobre este hecho; sin embargo, dijo que de oficio se abrirá una investigación para aclarar el caso. “No es posible que un humilde servidor sea golpeado y ultrajado de esa manera, por eso abriremos de oficio una investigación”, expresó el comandante.



EL DEBER acudió ayer a las oficinas de Kuruz para entrevistarlo, pero no fue encontrado. Los funcionarios confirmaron que es el director adjunto de esa repartición. Al final de la tarde, en contacto telefónico con este diario, Kuruz negó ser el agresor del guardia.



Dijo que se está utilizando su nombre como responsable de ese hecho, pero que es inocente. Aseguró que sus abogados se están haciendo cargo del caso y que si es convocado por la Policía, acudirá para dejar en claro que nada tiene que ver en el suceso. Kuruz cree que lo están confundiendo por un simple parecido con el agresor.



Acuerdo de conciliación

El abogado del Condominio Dos, Helder Bravo, informó de que se le brindó todo el apoyo al guardia de seguridad que sufrió la agresión y que incluso un médico forense lo revisó y le certificó siete días de impedimento.



El jurista dijo que por tratarse de solo siete días de impedimento se procedió a una conciliación entre ambas partes.

Señaló que la conciliación consistió, en primera instancia, en pedir disculpas y luego el resarcimiento de daños y un reconocimiento económico, cuyo monto se rehusó divulgar.



Según Bravo, se le ha dado siete días libres al guardia para que se reponga; fenecido el tiempo aseguró que el hombre seguirá trabajando en el condominio.



Asimismo, explicó que el directorio del condominio, luego de una reunión, decidió prohibir el ingreso del agresor al edificio.

Cuando se le consultó si el sujeto era dueño o inquilino de un departamento manifestó que entre las cláusulas del acuerdo de conciliación, para no seguir una acción en los estrados judiciales, figura la confidencialidad por lo que también no estaba obligado a revelar el nombre del golpeador. El guardia se presentó en la Fiscalía el lunes por la mañana y fue revisado por la forense Katerine Ramírez