Misteriosa aparación de tortugas marinas muertas en la costa de Uruguay

Una tortuga gigante apareció muerta el lunes en una playa de Montevideo, sumándose a una seguidilla de quelonios muertos en la zona en los últimos días a causa de la actividad humana, informaron especialistas.



La muerte del animal se debería en principio a la pesca industrial, dijo Andrés Estrades, director de la ONG Karumbé, especializada en rescate de tortugas.



El animal pertenecía a la especie cabezona, que en su fase adulta puede llegar a pesar hasta 135 kilos y no es habitual en la parte sur del continente.



"En esta época del año es común encontrar estos animales muertos porque comienzan a operar los barcos de pesca de arrastre", apuntó el especialista, quien especificó que cada año registran entre 15 y 50 tortugas muertas por la misma causa. No es una cifra total, puesto que muchas otras pueden ser arrastradas por las corrientes sin llegar a la costa.



La contaminación también está amenazando a otras especies en la zona. La semana pasada, ocho tortugas verdes quedaron varadas en la costa uruguaya con signos de malnutrición. "Consumen bolsas de plástico, se les destruye el intestino, se enferman y no comen más", comentó la veterinaria de la ONG Virginia Ferrando.