Campero: "La renta para los discapacitados no va"

La ministra de Salud, Ariana Campero, explicó que el bono mensual que exige un sector de los discapacitados es inviable y descartó que se vaya a dialogar más sobre ese tema.



En entrevista con el canal estatal, Campero explicó que se llegó a un acuerdo, de 42 puntos, con otro grupo de personas con discapacidad a través del cual se comprometen a fortalecer el área de salud, educación, producción, vivienda e inclusión laboral. Sin embargo, el sector que aún continúa movilizado en la paz no avala este convenio, creen que es igual a la ley y no hay aportes nuevos.



La ministra indicó que el diálogo con ellos se rompió este sábado luego de que se negaran a tocar otros temas al margen del bono mensual de 500 bolivianos que exigen. "La renta no va", afirmó la ministra y alegó que es inviable económicamente, sin embargo, señaló que los 1000 bolivianos anuales "están asegurados".



"Agresividad y mal comportamiento"



Respecto al encuentro de este sábado, Campero denunció que el grupo de discapacitados fue agresivo. "Sobrepasaron el límite del mal comportamiento y el respeto", aseguró.



Los discapacitados cumplen varias semanas de manifestaciones en demanda de un bono de 500 bolivianos mensuales.A fines de abril, tras marchar por más de un mes, la caravana que llegó a La Paz fue reprimida y gasificada por la Policía cuando intentó entrar a la Plaza Murillo.



Un sector de los discapacitados continúa en vigilia en la sede de Gobierno.